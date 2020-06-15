Украину призвали не мешать работе иностранных дипломатов

https://static.news.ru/photo/4d2ab036-af33-11ea-b6f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ожидает от украинских властей, что те предпримут меры по предотвращению действий, мешающих нормальной работе дипломатических миссий на своей территории.

Об этом говорится в распространённом 15 июня комментарии Министерства иностранных дел РФ, выпущенном в связи с антироссийской акцией на Украине. 12 июня возле посольства России в Киеве появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины.

На официальной странице СБУ в соцсетях по этому поводу появилось обращение. В нём инцидент назвали «приветом к так называемому Дню России». На фасад здания также был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания.

МИД РФ сообщил, что российское посольство направило ноту протеста во внешнеполитическое ведомство Украины. В документе дипломаты указали на «нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений».

Рассчитываем, что Украина, принимающая дипломатические и консульские представительства других стран, предпримет, наконец, надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии, — отмечается в комментарии МИД РФ.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов для граждан самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик — это ответ украинским властям на многолетние притеснения жителей Донбасса, передавал NEWS.ru.