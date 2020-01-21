https://static.news.ru/photo/3e3f37aa-3c64-11ea-a74d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов направил пригласительное письмо на Украину.

В нём он выразил надежду на то, что страна примет участие в Играх стран СНГ, которые пройдут в Казани с 20 по 27 августа. Они пройдут впервые. Планируется, что в соревнованиях примут участие более 2 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет.

Украина как член Содружества Независимых Государств тоже получила приглашение для участия в этих Играх. Мы очень надеемся, что спортсмены Украины приедут и примут участие в соревнованиях, — цитирует ТАСС слова Кадырова.

Как писал NEWS.ru ранее, столицу первых Игр стран СНГ назвали в июне 2019 года. Ожидалось, что мероприятие посетят более 600 официальных лиц.