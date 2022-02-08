Украинскую армию оснащают «оборонительным» вооружением для взятия городов

В Донецке и Луганске заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) размещают вооружение и военную технику в подконтрольных себе населённых пунктах Донбасса. Сюда были на днях переброшены самоходные установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч» для создания пространства с целью наступления бронетехники на территорию самопровозглашённых республик. Стягиваются подразделения, общая численность которых до конца нынешней недели может составить почти 150 тысяч человек — треть личного состава ВСУ. Продолжаются поставки вооружения украинской армии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что за несколько недель страна получила от Запада более тысячи тонн вооружения и военного оборудования. На выполнение каких задач — оборонных или наступательных — ориентируются в Киеве, увеличивая ВСУ и оснащая их иностранным вооружением, — в материале NEWS.ru.

Украину накачивают вооружением «всем миром»

Военные специалисты признают , что нынешние ВСУ сегодня гораздо мощнее, чем были в 2014 году. Именно тогда Украина взяла курс на создание армии, ориентированной на стандарты НАТО, что предполагало изменение военной доктрины, боевых и общевоинских уставов. В то же время ВСУ продолжают использовать технику, оставшуюся от Советской армии, в частности самолёты МиГи и Су. Но за минувшие восемь лет всё больше на Украине появляется вооружения из США, Великобритании, Франции, Польши, Канады, Чехии, Болгарии, Турции и стран Балтии. Подсчитать точную сумму, на которую за это время поставлено оружия и боевой техники, не берутся даже украинские специалисты, хотя, по их примерным оценкам, речь идёт о миллиардах долларов.

vk.com/armsnews

Первое летальное вооружение (предназначенное для уничтожения живой силы и инфраструктуры противника) США отправили на Украину в 2018 году: 37 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним. В последующие годы военные поставки только из США росли как на дрожжах. В 2019 году они составила $361 млн, в 2020-м — $510 млн, в 2021 году Вашингтон одобрил поставку на Украину 16 патрульных катеров Mark VI на сумму $600 млн. Всего в прошлом году, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон предоставил военную помощь Киеву на $650 млн.

Беспрецедентные поставки начались для ВСУ с ноября прошлого года — почти на $1,5 млрд, но в них активное участие приняли и другие страны — участницы НАТО. В Киеве утверждают, что получают от своих западных партнёров, как правило, вооружение оборонительного характера.

Недавно стало известно, что Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов оборонительных противоракетных комплексов THAAD наземного базирования для перехвата ракет средней дальности. Помимо этого, радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать территорию России на расстоянии до одной тысячи километров. Эта система противопоставляется российской системе С-500, отметил в беседе с NEWS.ru бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединённой системы ПВО СНГ генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

США вышли из всех договоров, ограничивающих такие поставки, — теперь где хотят, там и ставят. Эта система ПРО предназначена для возможного театра военных действий. Но она немного устаревшая, неспособна отражать удары наших современных высокоточных средств нападения, хотя против старых средств может применяться. Заявление о её установке под Харьковом — чисто политическое, сделанное исключительно для нагнетания обстановки, — убеждён генерал-лейтенант в отставке.

Эксперты обращают внимание на то, что это первая просьба Киева о поставке серьёзных ракетных вооружений. Речь идёт об оборонительных системах, но, как это уже бывало в мировой практике, к ним быстро присоединялись и наступательные. В данном случае, как создаётся впечатление, Москва ещё имеет шансы с помощью дипломатии помешать прецеденту — ПРО может появиться в 30 километрах от границы, что создаст угрозу для российской территории.

Если об американской ПРО на Украине говорят в будущем времени, то поставки лёгкого вооружения продолжаются в прежнем интенсивном режиме. С начала года из США прибыло восемь военно-транспортных самолётов с военным грузом, из Великобритании — 11. Всего с начала года Киеву передали уже 650 тонн. В итоге ВСУ получили от «западных партнёров» 300 противотанковых комплексов Javelin, реактивные гранатомёты SMAW-D, патроны для крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett, заряды к ручным автоматическим гранатомётам, средства связи.

vk.com/armsnews

В ближайшем будущем Пентагон планирует отправить для ВСУ помощь на $200 млн, которую должны доставить в Киев 45 авиарейсами. Как сообщают американские источники, речь идёт о противотанковых средствах, стрелковом оружии, гранатомётах и боеприпасах. Великобритания поставила Украине более двух тысяч переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW, несколько сотен ручных одноразовых гранатомётов M141 Bunker Defeat Munition с термобарической боевой частью, создающей «объёмный взрыв». Кроме того, отряд британского спецназа переброшен на Украину в составе более 100 военнослужащих. Замечены здесь и военные представители США, Канады, Латвии, Литвы. Канада пообещала предоставить Украине некоторые виды военного снаряжения, включая бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры, медицинское оборудование и средства ведения наблюдения.

ВСУ подтягиваются к Донбассу

Согласно открытым источникам, ВСУ состоят из 250 тысяч человек, в запасе — примерно один миллион. В будущем, согласно закону Верховной рады № 5558, планируется увеличить численность армии Украины до 261 тысячи человек.

Все сухопутные украинские войска сгруппированы в четыре объединения: «Запад», «Восток», «Юг», «Север». Они состоят из 145 тысяч военнослужащих. Численность украинских военно-воздушных сил — 45 тысяч человек. На вооружении 207 боевых самолётов, 45 транспортных и специальных, 47 транспортных вертолётов. Есть и беспилотники — 322 единицы. Система ПВО состоит из 322 боевых единиц (С-300, «Бук»). В военно-морских силах страны служат около 11 тысяч человек. Они оснащены 25 катерами и кораблями, четырьмя противолодочными самолётами и восемью вертолётами.

Как утверждает заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, значительная часть личного состава и вооружений ВСУ уже находится в зоне соприкосновения в Донбассе — 120 тысяч человек.

Подтягивание сил и вооружения к Донбассу грозит наступательной операцией, заявил в беседе с NEWS.ru российский военный эксперт Александр Бартош.

Украина получила вооружение от стран НАТО для повышения возможностей действия своих подразделений в условиях городской застройки. Именно для этого им передали противотанковые комплексы Javelin и комплексы, способные разрушать бетонные стены и другие укрытия в городах. Это значит, что вооружение, которое им передали, будет служить для наступательных операций, а не для оборонительных, — отметил собеседник интернет-издания.

Если НАТО оказывает помощь вооружением Украине, то Россия должна принимать ответные меры в отношении того региона, в котором живут её граждане, заявил в беседе с NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Мы должны оказывать помощь [самопровозглашённым ДНР и ЛНР] вооружением, боевой техникой, инструкторами, что не противоречит международным договорённостям. НАТО стремится к расширению на восток. Украина не будет членом НАТО, поскольку на её территории продолжается внутренний конфликт — это противоречит уставу Альянса. Поэтому США и НАТО создают страну — структуру, которую накачивают большим количеством вооружения и техники, готовят военнослужащих. Александр Михайлов генерал-майор запаса ФСБ России и член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор запаса ФСБ России и член Совета по внешней и оборонной политике РФ

На взгляд Александра Михайлова, украинская армия сегодня лучше подготовлена к боевым действиям, чем восемь лет назад. К тому же в стране есть националистические формирования, к которым тоже попадает натовское оружие. Поэтому эскалация в Донбассе с их стороны реальна. Но в Донбассе живёт уже почти миллион российских граждан, перед которыми у РФ есть свои обязательства, в сфере безопасности прежде всего, заключил генерал-майор ФСБ в отставке.

Донбасс находится во взведённом состоянии с 2014 года. Если такой регион и дальше насыщать оружием, окружать многотысячными группировками, даже случайный выстрел может привести к большой войне. Учитывая серьёзную заинтересованность в регионе таких центров силы, как Россия, США и НАТО, войну эту будет остановить сложно. Поэтому от мира в Донбассе сегодня напрямую зависит ситуация в Европе, которой тоже нужен мир, а не новые полномасштабные войны.