Украинскую армию оснащают «оборонительным» вооружением для взятия городов

В Донецке и Луганске заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ)
Украину накачивают вооружением «всем миром»
Военные специалисты
Первое летальное вооружение (предназначенное для уничтожения живой силы и инфраструктуры противника) США отправили на Украину в 2018 году: 37 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin и 210 ракет к ним. В последующие годы военные поставки только из США росли как на дрожжах. В 2019 году они составила $361 млн, в 2020-м — $510 млн, в 2021 году Вашингтон одобрил поставку на Украину 16 патрульных катеров Mark VI на сумму $600 млн. Всего в прошлом году, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон
Беспрецедентные поставки начались для ВСУ с ноября прошлого года — почти на $1,5 млрд, но в них активное участие приняли и другие страны — участницы НАТО. В Киеве утверждают, что получают от своих западных партнёров, как правило, вооружение оборонительного характера.
Недавно стало известно, что Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов оборонительных противоракетных комплексов THAAD наземного базирования для перехвата ракет средней дальности. Помимо этого, радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать территорию России на расстоянии до одной тысячи километров. Эта система противопоставляется российской системе С-500, отметил в беседе с NEWS.ru бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединённой системы ПВО СНГ генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.
США вышли из всех договоров, ограничивающих такие поставки, — теперь где хотят, там и ставят. Эта система ПРО предназначена для возможного театра военных действий. Но она немного устаревшая, неспособна отражать удары наших современных высокоточных средств нападения, хотя против старых средств может применяться. Заявление о её установке под Харьковом — чисто политическое, сделанное исключительно для нагнетания обстановки, — убеждён генерал-лейтенант в отставке.
Эксперты обращают внимание на то, что это первая просьба Киева о поставке серьёзных ракетных вооружений. Речь идёт об оборонительных системах, но, как это уже бывало в мировой практике, к ним быстро присоединялись и наступательные. В данном случае, как создаётся впечатление, Москва ещё имеет шансы с помощью дипломатии помешать прецеденту — ПРО может появиться в 30 километрах от границы, что создаст угрозу для российской территории.
Если об американской ПРО на Украине говорят в будущем времени, то поставки лёгкого вооружения продолжаются в прежнем интенсивном режиме. С начала года из США
В ближайшем будущем Пентагон планирует отправить для ВСУ помощь на $200 млн, которую должны
ВСУ подтягиваются к Донбассу
Согласно открытым источникам, ВСУ
Все сухопутные украинские войска сгруппированы в четыре объединения: «Запад», «Восток», «Юг», «Север». Они состоят из 145 тысяч военнослужащих. Численность украинских военно-воздушных сил — 45 тысяч человек. На вооружении 207 боевых самолётов, 45 транспортных и специальных, 47 транспортных вертолётов. Есть и беспилотники — 322 единицы. Система ПВО состоит из 322 боевых единиц (С-300, «Бук»). В военно-морских силах страны
Как утверждает заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, значительная часть личного состава и вооружений ВСУ уже
Подтягивание сил и вооружения к Донбассу грозит наступательной операцией, заявил в беседе с NEWS.ru российский военный эксперт Александр Бартош.
Украина получила вооружение от стран НАТО для повышения возможностей действия своих подразделений в условиях городской застройки. Именно для этого им передали противотанковые комплексы Javelin и комплексы, способные разрушать бетонные стены и другие укрытия в городах. Это значит, что вооружение, которое им передали, будет служить для наступательных операций, а не для оборонительных, — отметил собеседник интернет-издания.
Если НАТО оказывает помощь вооружением Украине, то Россия должна принимать ответные меры в отношении того региона, в котором живут её граждане, заявил в беседе с NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Мы должны оказывать помощь [самопровозглашённым ДНР и ЛНР] вооружением, боевой техникой, инструкторами, что не противоречит международным договорённостям. НАТО стремится к расширению на восток. Украина не будет членом НАТО, поскольку на её территории продолжается внутренний конфликт — это противоречит уставу Альянса. Поэтому США и НАТО создают страну — структуру, которую накачивают большим количеством вооружения и техники, готовят военнослужащих.
На взгляд Александра Михайлова, украинская армия сегодня лучше подготовлена к боевым действиям, чем восемь лет назад. К тому же в стране есть националистические формирования, к которым тоже попадает натовское оружие. Поэтому эскалация в Донбассе с их стороны реальна. Но в Донбассе живёт уже почти миллион российских граждан, перед которыми у РФ есть свои обязательства, в сфере безопасности прежде всего, заключил генерал-майор ФСБ в отставке.
Донбасс находится во взведённом состоянии с 2014 года. Если такой регион и дальше насыщать оружием, окружать многотысячными группировками, даже случайный выстрел может привести к большой войне. Учитывая серьёзную заинтересованность в регионе таких центров силы, как Россия, США и НАТО, войну эту будет остановить сложно. Поэтому от мира в Донбассе сегодня напрямую зависит ситуация в Европе, которой тоже нужен мир, а не новые полномасштабные войны.