Украинского депутата облили водой за речь на русском языке

https://static.news.ru/photo/d0f6a084-7691-11eb-8ace-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Лесик/Youtube.com

Депутат харьковского областного совета Андрей Лесик пострадал за попытку публичного выступления на русском языке. Его вытолкали с трибуны и облили водой.

Он начал речь на русском, что вызвало возмущение среди присутствующих, требовавших от Лесика продолжить выступление на родном языке. Однако депутат не только проигнорировал эти призывы, но затем вызвал ещё больший гнев участников совета, назвав Майдан вооружённым государственным переворотом.

После этих его слов в зале раздалось дружное скандирование «позор» по-украински. Несколько человек силой вытеснили его с трибуны, один из них плеснул в Лесика водой из бутылки. Затем раздались скандирования «чемодан — вокзал — Россия!». Несмотря на это, депутат был намерен закончить выступление, но ему в этом отказали.

Украина продолжает бороться со всем, что может иметь отношение к России. С 16 января в стране вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В частности, в соответствии с этим документом, сотрудники сферы обслуживания обязаны общаться с клиентами исключительно по-украински. Если клиент услышит обращение к себе на русском языке, то может подать жалобу.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист из Львова Остап Дроздов призвал власти Украины усилить наказание за неуважение родного языка для жителей страны, особенно для несовершеннолетних.

По его словам, сейчас «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно».