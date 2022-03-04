Украинский журналист рассказал об обстановке на Запорожской АЭС

Запорожской атомной электростанции ничто не угрожает, каждый её энергоблок находится под контролем, заявил лидер движения русских украинцев «ПАРУС», журналист Юрий Кот «Народным Новостям». Это позволяет защитить электростанцию от диверсий, отметил он.

Вот ситуация на Запорожской АЭС — под контролем все энергоблоки, нормальные люди могут выдохнуть, потому что до этого, пока она была в других руках, она несла угрозу всем. Мы все помним, как группировки на Украине грозились подорвать её. <...> Посмотрим и на события вокруг Чернобыльской АЭС — безопасность там обеспечена полностью. Риск любых угроз, инсинуаций сведён к минимуму, — сказал Кот.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с мировыми лидерами ситуацию с пожаром на Запорожской АЭС. При этом он заявил, что в случае крупной аварии на АЭС «наступит конец Европы».

Сейчас, как сообщается на сайте госинспекции ядерного регулирования, станция под контролем российских войск. Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.

В свою очередь эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов сообщил, что Запорожская АЭС способна выдержать падение самолёта Boeing. Её энергоблоки защищены гермооболочкой — очень крепкой конструкцией из железобетона, объяснил он.