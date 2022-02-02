Военнослужащий украинской армии на линии соприкосновения в Донбассе подтвердил наличие у страны тяжёлого вооружения, запрещённого Минскими договорённостями. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN. Журналист задала вопрос, есть ли у украинских военных данный вид вооружения, отметив, что она его не видит.

Вам и не надо видеть. И враг его не видит. Но оно у нас есть, не переживайте, — сказал военнослужащий.

При этом сержант ВСУ отметил, что сам он не ожидает «вторжения» со стороны России, хотя командование велело поддерживать готовность.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военно-политическое руководство Украины продолжает активную подготовку к наступлению на Донбасс. По его словам, об этом свидетельствует начавшаяся скрытая мобилизация

По данным Филипоненко, украинское командование намерено забросить в тыл обороны Донбасса десант из состава 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Участники этой бригады уже проводят отработку наступательных действий в городских условиях на полигоне в районе населённого пункта Дмитровка. Кроме того, Киев принял решение включить в состав наступательных группировок подразделения территориальной обороны, формирование которых идёт на Украине.