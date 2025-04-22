Украинский военачальник дал оценку наступлению ВС России в Сумской области Сыркиий: ВС России атакуют ВСУ в Курской и Сумской областях

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ВС Украины

В районе российско-украинской границы сохраняется высокая интенсивность боевых действий, сообщил в своем Telegram-канале главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По его словам, самые напряженные столкновения происходят в Сумской области Украины и соседней Курской области России.

Одновременно обсудили с командирами перспективы развития и дальнейшего наращивания боевых возможностей наших войск, внедрения современных технологий и увеличения беспилотной составляющей в бригадах всех типов, — написал он.

В преддверии православной Пасхи Сырский провел рабочую встречу с командирами подразделений, которые несут службу на этом направлении. По итогам визита было принято решение о дополнительном снабжении войск и пополнении запасов вооружения.

Глава ВСУ отметил, что для повышения эффективности армии необходимо развивать современные технологии. В частности, речь идет о большем использовании роботизированных платформ, дистанционно управляемых модулей, а также внедрении систем искусственного интеллекта в вооружение.

Ранее сообщалось, что ВСУ судорожно бросают бронетехнику НАТО и отряды спецназа в контратаки у Купянска. Как рассказали авторы «Русской Весны», украинские военные пытаются остановить продвижение российских войск, но все атаки пресекаются бойцами ВС РФ.