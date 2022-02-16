Украинский шеф-повар решил «победить россиян» с помощью борща

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, который является автором идеи закрепить за Украиной право считать борщ исключительно национальным блюдом, заявил, что всех жителей страны объединяет именно этот вариант супа. Поэтому его цель — добиться включения борща в список мирового наследия ЮНЕСКО, об этом сообщили в Telegram-канале «Политика Страны».

С монологом на эту тему, в ходе которой шеф-повар пообещал при помощи борща «победить» россиян, он выступил на «Марафоне единения», передачу эту транслировали многие каналы страны.

Есть люди с разными взглядами, но мы все едим борщ. И на самом деле, уже борщ нас объединяет. <...> Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всем мире. Мы будем варить борщ перед входом в ЮНЕСКО для того, чтобы они проголосовали в конце этого года и сказали, что борщ — украинский, — подчеркнул кулинар.

Свое выступление он завершил фразой: «Всё будет борщ и всё будет Украина».

Ранее в Верховной раде Украины озаботились привлечением иностранных туристов в страну, а также вопросом поддержания истинного украинского духа. Для этого депутаты предложили установить новый государственный праздник, который помог бы в деле популяризации украинской культуры. По мнению законотворцев, он должен быть в честь «чего-то исключительно украинского». В итоге народные избранники выбрали символом страны борщ, автором идеи выступила депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.