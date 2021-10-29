Украинский политик призвал Россию и Белоруссию к блокаде Киева

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко попросил Россию и Белоруссию начать экономическую блокаду Украины. Своё обращение политик опубликовал в аккаунте на Facebook, где также высказал мнение, что избавиться от сегодняшнего политического руководства в стране — первоочередная задача.

Вы простите за столь жёсткие мои слова, но сегодня надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма, нацизма, русофобских и антибелорусских настроений, а также подпитывать войну на Донбассе, — написал бывший парламентарий.

По словам политика, подобная блокада может сказаться на рядовых гражданах Украины, но её стоит потерпеть ради избавления от той власти, что «продолжает глумиться над своим народом <...>, а также уничтожать многовековую историю наших народов».

По мнению Журавко, Россия и Белоруссия должны перестать оглядываться на Вашингтон и европейских политиков и начать принимать решительные меры в отношении украинских властей.

Да, Украине сегодня нужен лидер! Но в сегодняшних условиях его покамест создать невозможно! Только с помощью России и Белоруссии можно это сделать, — подчеркнул Журавко.

Ранее МИД России призвал партнёров по «нормандскому формату» и ОБСЕ к побуждению Киева прекратить насильственные действия в Донбассе. Такое решение было продиктовано обострением ситуации в селе Старомарьевка на юге от линии разграничения между территориями, подконтрольными Украине и ДНР.