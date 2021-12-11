19.05.1967г., Участники парада на Красной площади в Москве, посвященного празднованию 50-летия Советской власти и 45-летия Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина

Во времена Советского Союза людей не разделяли по национальному признаку — они все были единым народом, такое мнение высказал экс-депутат украинской Верховной Рады и бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в интервью изданию «Украина.ру». По словам политика, это было главным в государстве, его основой, которую утеряли после развала СССР.

Мы все были в одной стране, в одном большом Советском Союзе. Не было каких-то делений — «хохлы», «москали», «чурки». Мы все были одинаковые. Мы любили грузин, армян, мы любили друг друга за наши отличия — вспомните советские фильмы!, — заявил экс-депутат.

Царёв также отметил, что сегодня страны разделились и устраивают постоянные столкновения между собой.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии заявил, что республики Донбасса могут войти в состав России при обострении конфликта с Украиной или при условии, что Москва почувствует в этом необходимость, как в случае с Крымом.

По словам сенатора Константина Косачёва, Россия имеет право защищать своих граждан от военной агрессии везде, где бы они не находились, в том числе и в Донбассе, где фиксируется обострение обстановки.

Танки и миномёты в населённых пунктах Донбасса разместили представители вооружённых сил Украины. Об этом сообщил представитель Народной милиции непризнанной Донецкой народной республики.