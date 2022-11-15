Малый, но ядерный: зачем США хотят испытать на Украине свой реактор Вашингтон решил поставить Киеву свои современные ядерные установки. Пока они нигде не применялись — ни в самих Соединенных Штатах, ни за их пределами

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На территории Украины появится малый модульный ядерный реактор (MMP), способный генерировать до 60 мегаватт (МВт) энергии. Его построят американцы. Оказывается, этот вопрос Вашингтон и Киев согласовали не так давно, в рамках 27-й климатической конференции ООН, сообщила в соцсетях украинский посол в США Оксана Маркарова. О сроках ввода реактора не сообщается, но эксперты в беседах с NEWS.ru предположили, что на это уйдёт не один год. Какие цели сегодня преследуют авторы проекта: спешно отыскать альтернативные источники энергии для Украины или продемонстрировать миру «спасительную роль» США в решении украинских проблем?

Малыми считаются модульные реакторы до 300 МВт. Специалисты называют их альтернативой действующим энергетическим реакторным установкам — большим атомным электростанциям. Современная АЭС включает в себя, помимо энергоблока, ещё и реакторную установку, турбогенератор. В многочисленных цехах станции расположены различные производства, бесчисленное множество систем для эксплуатации. В среднем на АЭС работают около тысячи человек.

Малые модульные реакторы не нуждаются в громоздких помещениях и корпусах, да и в большой численности персонала. Наиболее заметным и одобренным проектом в США стал реактор американской компании NuScal. Его высота составляет около 20 метров, диаметр — почти 3 метра, поэтому он удобен для возведения в труднодоступных местах, где невозможно построить мощную АЭС или куда нельзя протянуть линии электропередачи. Возводится MMP NuScale на площадке из сборных блоков, которые изготавливаются заранее. Реактор загружается в специальный бассейн. Его мощности позволяют отапливать небольшой город в несколько десятков тысяч жителей. Американо-украинские договорённости, отмечают специалисты, касаются именно этого реактора.

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Маркарова рассказала, что над проектом работают международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский «Энергоатом», Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также - Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Вообще-то Украина далеко не первой заинтересовалась американскими малыми модульными реакторами, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель «Атоминфо-Центра» Александр Уваров.

Ещё при президенте Трампе американские дипломаты проехали по всей Восточной Европе — от Польши до балканских стран. Подписали множество соглашений о развитии малой модульной энергетики. Но в США пока нет реализованного «в железе» проекта MMP. Есть только единственный реальный заказчик — энергетическая ассоциации штата Юта UAMPS уже готова приобрести шесть модулей. Но ввод первого из них намечен лишь на 2029 год. Заказчика за пределами США, готового реально платить деньги, сегодня нет. Получается, что очередь Украины на установку ММР придёт не раньше 2030 года, — предположил Александр Уваров.

Как отметил эксперт, США пришли к проектам модульных реакторов из-за своего «безнадёжного отставания» в строительстве крупных АЭС. Большие атомные станции строят только Россия и Китай. Осознав, что эти страны ему уже не догнать, Вашингтон, имеющий большие возможности в сфере массовой информации, запустил теорию, что большая атомная энергетика — это уже «отсталое» прошлое, а будущее за малыми модульными реакторами. Для пиар-кампании использована и Украина, к которой сейчас привлечено в мире большое внимание, заключил эксперт.

Договорённость между Вашингтоном и Киевом важна ещё для принижения российских и китайских технологий, — считает Александр Уваров. — Потенциальный иностранный заказчик внимательно собирает информацию об атомной энергетике и видит статьи о том, что американцы предлагают что-то новое в этой отрасли, а Пекин и Москва носятся с проектами «прошлого века». Кстати, малая атомная энергетика активно развивается тоже только в этих странах. У России есть плавучая АЭС «Академик Ломоносов», планируется строительство малого модульного реактора в Якутии. Китай строит свой ММР на острове Хайнань.

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Собеседник NEWS.ru обратил внимание, что американцы, продвигая малые реакторы, громко не говорят об их минусах. Например, о цене за киловатт-час. У энергетиков есть такое понятие, как «проклятие масштаба» — чем меньше мощность атомного реактора, тем дороже его электричество, причем намного: речь идёт ещё об одном нолике за киловатт-час. Но есть и плюсы. Если на строительство обычной АЭС уходит примерно лет десять, то тут речь идёт о том, что за два-три года «на заводе все модули склепать» и доставить на место назначения. Так что, установка MMP выгодна тем, кто берёт на проект кредит, — он начнёт окупаться гораздо быстрее, чем при строительстве большой АЭС. Да и затраты на последнюю обойдутся примерно в $10 млрд, тогда как на ММР хватит несколько сотен миллионов.

По словам Уварова, малая модульная энергетика имеет смысл для России и Канады. Северные регионы этих стран богаты полезными ископаемыми, но там практически нет дорог и линий электропередачи. Востребованы MMP могут быть на небольших островных государствах.

Малые модульные атомные реакторы имеют хорошие шансы занять свою нишу в будущем, но на это потребуется немало времени, подтвердил в беседе с NEWS.ru управляющий партнёр Фонда стратегической энергетики «Форсайт» Андрей Абрамов.

Ядерная энергетика развивается медленно, поскольку покупателя атомной станции нужно ещё убедить, что она надёжно проработала не один год. Какие-нибудь солнечные панели продают быстрее, потому что они распространены и безопасны. Атомные станции должны ещё доказать свою эффективность и надёжность, на что уйдёт от 10 до 15 лет. Поэтому производителю требуется сперва поставить куда-нибудь малые модульные реакторы, а потом их показывать другим. В этом плане Украина, возможно, выбрана в качестве такого испытательного полигона. Если это так, то с точки зрения коммерции решение рациональное, с нравственной точки зрения — сомнительное, — считает Андрей Абрамов.

Не лишена американо-украинская сделка и политического подтекста, убеждены эксперты. Киев видит в ней яркий жест с целью показать миру, что потребность в российских энергоносителях снижается благодаря новым заокеанским технологиям. Но о сроках такой замены здесь предпочитают не говорить.