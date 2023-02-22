Украинский пограничник показывал белорусам неприличные жесты на видео Погранкомитет Белоруссии опубликовал видео с военным ВСУ, показывающим жесты отрезания головы

Фото: t.me/gpkgovby

Украинский пограничник провоцировал белорусских коллег, показывая им средние пальцы и жесты отрезания головы, как продемонстрировано на видео, которое опубликовал Погранкомитет Белоруссии. В ведомстве заявили, что 22 февраля зафиксировали очередной факт минирования сопредельной территории украинскими военными. В Минске сообщили, что бойцы ВСУ раскладывали противотанковые мины на дорожном полотне перед пунктом пропуска «Выступовичи» («Новая Рудня» с белорусской стороны стороны).

Отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников. Подобное девиантное поведение стало нормой для вооруженных людей, охраняющих украинскую границу, — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованном видео показано, как человек в камуфляже и балаклаве показывает в камеру средние пальцы, а затем жестами изображает отрезание головы.

Погранкомитет Белоруссии отметил, что в июле 2022 года украинские военные так же занимались минированием дороги на этом участке перед границей.

Ранее в Белоруссии сообщили, что за прошлый год со стороны Украины зафиксировали 88 фактов провокаций на границе, в том числе с повреждениями инфраструктуры и оскорблениями в адрес белорусских пограничников.