Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе «нереальными» в их текущем виде. Глава внешнеполитического ведомства призвал к адаптации договорённостей к текущим условиям.
Пристайко отметил, что соглашения содержат «терминологические и хронологические недостатки»,
Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую. Условно говоря, поменять даты. Возможно и изменение определённой конфигурации Минских договорённостей, — предположил Пристайко.
Глава МИД Украины оговорился, что о полном пересмотре Минских соглашений речь не идёт, и ни Россия, ни Украина, ни мировое сообщество к полной отмене соглашений не готовы.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков констатировал отсутствие прорыва на саммите «нормандской четвёрки» в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины.
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