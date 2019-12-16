https://static.news.ru/photo/fe894f70-1fe3-11ea-ab43-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Николай Лазаренко/president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе «нереальными» в их текущем виде. Глава внешнеполитического ведомства призвал к адаптации договорённостей к текущим условиям.

Пристайко отметил, что соглашения содержат «терминологические и хронологические недостатки», передаёт УНИАН. В частности, министр обратил внимание на то, что оговорённые сторонами переговоров даты уже неактуальны.

Можно рассматривать адаптацию как минимально необходимую. Условно говоря, поменять даты. Возможно и изменение определённой конфигурации Минских договорённостей, — предположил Пристайко.

Глава МИД Украины оговорился, что о полном пересмотре Минских соглашений речь не идёт, и ни Россия, ни Украина, ни мировое сообщество к полной отмене соглашений не готовы.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков констатировал отсутствие прорыва на саммите «нормандской четвёрки» в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины.