В Раде назвали ситуацию с «вторжением» России на Украину спецоперацией США

Ситуация вокруг «вторжения» России на Украину является информационной спецоперацией США, заявил в Facebook депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Егор Чернов. Он пояснил, что Вашингтон тем самым стремится мобилизовать страны НАТО, а также создать для РФ «стойкий токсичный образ в мире».

США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России, — написал политик.

Чернов уверен, что США провоцируют Россию либо на широкомасштабное вторжение, либо надеются, что Москва отойдёт от своих принципов и национальных интересов.

Цель спецоперации также понятна — окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства «от Владивостока до Лиссабона» и проекта «Один пояс — один путь», — добавил Чернов.

Российский эксперт Юрий Рогулев считает, что недавний телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина следует рассматривать как очередную попытку Вашингтона оказать давление на Москву, а не шаг к примирению.

Он добавил, что это связано с нежеланием США обсуждать вопросы, которые ставит Россия. Кроме того, Вашингтон пытается выставить РФ агрессивной страной, заставляющей другие государства принимать экстраординарные меры.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена располагает информацией о готовности России начать вторжение на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине, отметил он на недавнем брифинге.

Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО даже назвал конкретную дату нападения — 16 февраля. Он сослался на данные американской разведки.