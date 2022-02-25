Украинский аналитик назвал российскую военную операцию сумасшествием

То, что происходит на Украине, — это сумасшествие , прокомментировал российскую военную операцию президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко изданию Pravda.Ru. Зачем её нужно было проводить — понять сложно, отметил он.

Происходящее — самое настоящее сумасшествие. В этом сумасшествии сейчас трудно сказать, чем всё закончится. Сложно понять, зачем Россия это начала. Можно усомниться в официальных сообщениях, что это просто спецоперация в ЛДНР, честно говоря, — сказал Охрименко.

Он добавил, что Украина будет защищаться и других вариантов быть не может: президент страны Владимир Зеленский объявил военное положение и мобилизацию.

Ранее жители Киева, Одессы, Харькова и Львова рассказали, как в их городах встретили войну. Они рассказали, что эвакуация пока начата только из Одессы, однако многие покидают свои дома самостоятельно. По словам Оксаны из Мариуполя, люди не хотят войны, но будут защищаться: они не хотят погибать от ракетных ударов.

25 февраля в своём очередном видеообращении Владимир Зеленский заявил, что Украина остаётся в одиночестве, защищая себя. По словам главы государства, российские военные продолжают наносить ракетные удары по территории Украины. Позднее он предложил Путину сесть за стол переговоров.