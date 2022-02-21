Украинский адвокат раскритиковала заявления об угрозе России Прибалтике

Заявления, в которых говорится, что Россия угрожает безопасности стран Прибалтики, звучат слишком фантастично, сообщила украинский адвокат Татьяна Монтян, передаёт «ПолитЭксперт». По её мнению, нынешнее правительство России не собирается устраивать всемирную революцию и нет поводов волноваться о возможной агрессии с её стороны.

У власти сейчас не большевики во главе с Лениным, Троцким и Сталиным, которые своей целью ставили освобождение пролетариата и крестьян из-под гнёта буржуев. Мыслей о всемирной революции в России и близко нет, так зачем же нагнетать? — задалась вопросом Монтян.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что если не удастся остановить российского президента Владимира Путина от «вторжения» на Украину, то «он на этом не остановится». Такое мнение глава литовского МИД высказал после встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином.

Отмечается, что прибалтийские страны запросили у НАТО дополнительно дислоцировать на их территорию больше вооружённых сил вдобавок к расположенному там с 2014 года контингенту Альянса. Также дополнительные подразделения армии США могут быть направлены в Польшу, заявил замминистра иностранных дел страны Павел Яблоньский.