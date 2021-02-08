Украинские журналисты заклеили рты скотчем в знак протеста против цензуры

https://static.news.ru/photo/917d4eb4-6a0a-11eb-83f8-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/112 Украина/youtube.com

Сотрудники украинских телеканалов «112», Zlk и NewsOne выступили против цензуры. В знак протеста против нарушения свободы слова они заклеили рты скотчем и вышли в прямой эфир.

Кадр из видео/112 Украина/youtube.com

Об акции сообщает Strana.ua. Журналисты также устроили мирную акцию в центре Киева, выступив с плакатами, на которых написали лозунги «Конец свободы слова», «Ким Чен Зе», «Зе нацизм» и другие. Таким образом они выразили отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, решением которого три указанных телеканала были закрыты.

Зеленский ввёл санкции против трёх оппозиционных каналов в начале февраля. Этим СМИ запрещено использовать радиочастотный ресурс страны в течение пяти лет, им также не будут предоставляться услуги по ретрансляции программ. Такое решение направлено на борьбу с пропагандой «страны-агрессора», утверждают украинские власти. Блокировку телеканалов поддержал бывший президент страны Пётр Порошенко.

Ранее NEWS.ru писал, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) приостановил на год ретрансляцию вещающего для международной аудитории российского телеканала «Россия-РТР». Претензии к российскому телеканалу у NEPLP появились в июле 2020 года. Регулятор увидел нарушение латвийского закона о СМИ в одном из выпусков передачи «60 минут», посвящённом обсуждению ситуации на Украине. По мнению NEPLP, программа возбуждала ненависть.