Украинские военные погибли при взрыве бомбы в Донбассе

Двое военных украинской армии погибли при взрыве неустановленного устройства в Донбассе, ещё один человек пострадал.
Как
Также в результате обстрела наших позиций ранен один боец ВСУ. Его оперативно отправили в медучреждение, — сказано в сообщении.
Инцидент со взрывом произошёл недалеко от посёлка Марьинка. Его обстоятельства выясняется. На месте находятся руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Ранее в ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ сами минируют леса у линии соприкосновения. Несмотря на угрозу жизни и здоровью мирных граждан и прямой запрет международных конвенций на использование противопехотных мин, военнослужащие 2-го батальона 25-й бригады ВСУ продолжили минирование лесных массивов, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.