Украинские военные погибли при взрыве бомбы в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4db1e9da-68d2-11eb-8f2b-96000091f725_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / facebook

Двое военных украинской армии погибли при взрыве неустановленного устройства в Донбассе, ещё один человек пострадал.

Как сообщил пресс-центр штаба операции объединённых сил в Facebook, пострадавшего госпитализировали, за его жизнь борются врачи.

Также в результате обстрела наших позиций ранен один боец ВСУ. Его оперативно отправили в медучреждение, — сказано в сообщении.

Инцидент со взрывом произошёл недалеко от посёлка Марьинка. Его обстоятельства выясняется. На месте находятся руководство воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Ранее в ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ сами минируют леса у линии соприкосновения. Несмотря на угрозу жизни и здоровью мирных граждан и прямой запрет международных конвенций на использование противопехотных мин, военнослужащие 2-го батальона 25-й бригады ВСУ продолжили минирование лесных массивов, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.