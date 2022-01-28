Украинские силовики заявили о задержании «российского агента» в Киеве

Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Киеве «российского агента», который якобы шпионил под покровительством Министерства госбезопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР), передаёт «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление силового ведомства страны.

Агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в частности, СБУ. Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам, — сообщили в СБУ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и участии в террористической организации. Подозреваемого поместили в СИЗО.

Представители спецслужбы не озвучили имени задержанного, однако подчеркнули, что он попал в разработку контрразведки после того, как поехал навестить родственников, проживающих на неподконтрольной Киеву местности в Донбассе. Там он встречался с «кураторами из России», а после сообщал им сведения по защищённым каналам связи.

Ранее немецкая прокуратура выдвинула обвинения задержанному в 2021 году гражданину РФ по подозрению в работе на российскую разведку. Представители российской спецслужбы якобы хотели узнать о степени развития европейского ракетоносителя Ariane, а также получить информацию по исследовательским разработкам россиянина.