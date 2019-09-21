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17 депутатов не приняли участие в более чем 90% голосований после начала работы Верховной рады Украины нового созыва.

Об этом говорится в сообщении на сайте общественной организации «Комитет избирателей Украины». 14 депутатов-«лентяев» оказались представителями фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», два — из группы «За будущее», один —...