Работники украинской шахты «Бужанская», которые ранее отказывались покидать место работы в знак протеста, вышли на поверхность. Об этом 21 сентября рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он написал, что шахтёры вышли на поверхность в пятницу, 20-го числа.
Они более суток протестовали в подземных условиях в связи с задолженностью по заработной плате. С начала акции приостановлены спуски горняков в шахты, а уголь не добывается, — подчёркивает Волынец в Facebook.
Как передавал News.ru, в августе работники нескольких шахт на контролируемой Украиной территории Донбасса устроили забастовку из-за долгов по зарплате. Шахтёры также перекрыли дорогу рядом с населённым пунктом Новоселидовка.