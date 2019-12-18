https://static.news.ru/photo/5f6f52d8-21ad-11ea-9009-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией собрались на митинг в Киеве у дома президента Украины Владимира Зеленского.

Митингующие требуют принять законопроект о доступной растаможке, который введёт льготы для инвалидов и ветеранов боевых действий. Ранее автомобилисты провели митинг у здания офиса главы государства в Киеве.

Пришли к дому президента Зеленского, хотим получить окончательный ответ, обманул ли нас президент Зеленский или его обманули. Приходите на улицу Михаила Грушевского, 9А, будем вместе ждать ответа президента, — гласит призыв на Facebook-странице организаторов акции.

Накануне, 17 декабря, в Киеве прошли акции протеста против закона о продаже земли, который Верховная рада Украины должна принять до конца 2019 года по поручению Владимира Зеленского. Как сообщал NEWS.ru, в столкновениях с протестующими различные травмы получили 17 силовиков.