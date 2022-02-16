Украинские АЭС поработали на полной мощности две недели

В ночь на 16 февраля «Энергоатом» остановил два энергоблока: № 2 на Запорожской АЭС и № 1 на Ровенской АЭС, сообщает EADaily. Таким образом, украинская атомная энергетика поработала на полной мощности в 15 энергоблоков две недели. Их запустили одновременно впервые в истории из-за низких запасов угля на тепловых электростанциях.

Сейчас, как сообщает Минэнерго Украины, на станциях 708 тысяч тонн угля, это всё ещё ниже гарантированного минимума — 84%.

Энергоблок Запорожской АЭС остановили на четверо суток, чтобы устранить неплотность в системе байпасной очистки теплоносителя. А энергоблок Ровенской АЭС вывели в средний плановый ремонт на 49 дней.

Ранее генерал-лейтенант МВД Украины в отставке, бывший глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что во избежание аварии при запуске всех энергоблоков «нужно ходить в церковь и свечку ставить». По его словам, атомная энергетика Украины находится в плачевном состоянии, а одновременный запуск энергоблоков может привести к катастрофе, подобной Чернобылю.

Также стало известно, что 60% мощностей государственных тепловых электростанций украинской компании «Центрэнерго» простаивают из-за нехватки угля. Не работают 14 энергоблоков, что является своего рода рекордом. Ещё шесть блоков находятся в ремонте. Нагрузку несут только три блока 23 государственных ТЭС страны, что составляет 10% общей мощности.