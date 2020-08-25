Украинская Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты

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Верховная рада Украины во втором чтении приняла предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о повышении минимальной заработной платы на 300 гривен (около $10).

Как передаёт ТАСС, это решение одобрили 295 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что повышение должно вступить в силу с 1 сентября 2020 года. Новый минимальный размер оплаты труда составит 5 тысяч гривен (около $180).

Депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал решение коллег правильным, уточнив, что в бюджете страны хватит средств для реализации инициативы. В то же время его однопартиец Александр Качура отметил, что новый закон может ударить по предпринимателям, которые не смогут обеспечить повышение зарплат в условиях кризиса. Парламентарий заявил, что вопрос с оплатой труда надо решать комплексно, снижая параллельно налоги.

Зеленский ранее обозначил повышение минимального уровня оплаты труда в качестве приоритета для кабмина. Согласно предварительному графику, к январю 2020 года зарплата должна увеличиться до 6 тысяч гривен (около $215), а к июлю 2020 года — до 6,5 тысяч (около $230). В июле текущего года минимальная зарплата на Украине равнялась 4,7 тысячи гривен (около $170).

Оппозиционный депутат Рады Виктор Медведчук ранее заявил, что действия правительства Украины ведут страну к экономическому краху, писал NEWS.ru. Политик считает, что его страна лишается сотен тысяч рабочих мест, миллиардов долларов выручки, недополученной из-за падения экспортных мощностей, «а правительство преступно бездействует».