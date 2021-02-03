Украинская оппозиция инициирует импичмент Зеленскому

https://static.news.ru/photo/bd029900-65f9-11eb-b10e-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Адміністрація Президента України

Оппозиционные парламентарии в Верховной раде Украины готовятся выдвинуть импичмент президенту страны Владимиру Зеленскому. Инициаторами импичмента выступила партия «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Мы проведём чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому, — приводит ТАСС слова сопредседателя партии Вадим Рабинович.

Отмечается, что поводом для импичмента стали введённые властями Украины санкции в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда телеканалов. Ограничения распространяются, в частности, на запрет на использование радиочастотного ресурса страны и прекращение предоставления услуг по ретрансляции программ.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подобные ограничения назвали актом узурпации власти.