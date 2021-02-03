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Украинская оппозиция инициирует импичмент Зеленскому

11:13, 03 февраля 2021 1 429
Архивное фото Архивное фото Фото: Адміністрація Президента України

Оппозиционные парламентарии в Верховной раде Украины готовятся выдвинуть импичмент президенту страны Владимиру Зеленскому. Инициаторами импичмента выступила партия «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Мы проведём чрезвычайный съезд партии и инициируем импичмент Зеленскому, — приводит ТАСС слова сопредседателя партии Вадим Рабинович.

Отмечается, что поводом для импичмента стали введённые властями Украины санкции в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда телеканалов. Ограничения распространяются, в частности, на запрет на использование радиочастотного ресурса страны и прекращение предоставления услуг по ретрансляции программ.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подобные ограничения назвали актом узурпации власти.

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