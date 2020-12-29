Украинская гривна за 2020 год подешевела на 19,4% к доллару

https://static.news.ru/photo/202db49c-4ac5-11eb-89cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Официальный курс украинской гривны на период с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года установлен на уровне 28,27 гривны за доллар США.

Это следует из официального сообщения Национального банка Украины, опубликованного 30 декабря. Таким образом, курс американской валюты к украинской за год вырос на 19,4%. 31 декабря 2019 года за один доллар давали 23,68 гривны. Среднегодовое значение составило 26,95 гривны за доллар.

При этом украинский бюджет на 2020 год был сформирован на основе прогнозируемого курса 27,5 гривны за доллар. Бюджет следующего года основывается на уровне 29,1 гривны за доллар.

В апреле украинское правительство было вынуждено пересматривать бюджет в целом и прогноз на курс валют в частности. Первоначальная оценка была слишком пессимистичной — ожидалось повышение курса до 29,5 гривен за доллар, но в реальности курс ни разу не превысил 29 гривен. Международный валютный фонд ожидает, что в 2021 году средний курс будет равен 28,12 гривны за доллар.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что экономика страны в 2021 году вырастет примерно на 5%, передавал NEWS.ru.