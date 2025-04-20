Украинская гимнастка отказалась от фото с россиянкой и белоруской

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Таисия Онофрийчук

Победительница этапа Кубка мира по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук дважды отказалась участвовать в общей фотосессии с представительницей Кипра Верой Туголуковой, ранее выступавшей за Россию, и белоруской Алиной Горносько, сообщает украинский портал Tribuna. Инцидент произошел во время церемоний награждения в Баку, где прошли финалы в отдельных видах.

На этапе Кубка мира Онофрийчук завоевала золото в упражнении с обручем, опередив Туголукову, выступающую за Кипр. В другом финале — в упражнении с мячом — украинка стала второй, уступив Туголуковой, а третье место заняла Горносько. После обеих церемоний украинская спортсменка покидала пьедестал сразу после вручения медалей.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от участия в турнире в Штутгарте, где должна была сыграть против российской спортсменки Мирры Андреевой. Она объяснила это решение не до конца залеченной травмой, полученной во время предыдущих соревнований.

До этого украинский комментатор Роман Бебех призвал штрафовать тренеров за использование русской речи. Так, во время матча «Динамо» — «Оболонь-Бровар» тренер Александр Шовковский давал подсказки на русском. Бебех считает, что наказания помогут заставить тренеров задумываться о своем поведении в обществе.