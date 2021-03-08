Украинки устроили акцию протеста в центре Киева ради борьбы с насилием

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На Михайловской площади в Киеве начался «Марш женщин». Собравшиеся пришли, чтобы обратить внимание общественности на Стамбульскую конвенцию.

Участницы шествия требуют от украинских властей ратификации Стамбульской конвенции, сообщает телеканал Hromadske. Это соглашение включает меры по борьбе с домашним насилием в отношении женщин.

Стамбульскую конвенцию 11 мая 2011 года приняли все страны Совета Европы. Она стала первым соглашением Старого Света, посвящённым борьбе с насилием над женщинами. Украина подписала документ в том же 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала его.

Конвенцию часто критикуют за неточность в формулировках, в частности, скептики указывают на размытое определение понятия «гендер» в документе.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что жертвы домашнего насилия зачастую должны сами нести ответственность за то, что с ними произошло. Он намекнул на меркантильность некоторых женщин, которые не разводятся с обидчиками из-за каких-то материальных благ. Другие пострадавшие просто «не в себе, раз живут с такими идиотами», добавил парламентарий.