Украинцы пригрозили убить бойца ВСУ за поцелуй с мужчиной

Пользователи сети на Украине ополчились против военнослужащего из Львова, который опубликовал на своей странице в социальных сетях видео, где он целуется с другим мужчиной. При этом в профиле солдата указано, что он является гомосексуалистом с рождения.

Некоторые комментаторы начали угрожать военному расправой. Они предлагали отправлять «таких» в психлечебницы и писали, что он «позорит Вооружённые силы Украины». В Сети были опубликованы его личные данные.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия может подать в суд на власти Польши и Венгрии из-за нарушения прав представителей ЛГБТ. Возмущение Еврокомиссии вызывает создание в ряде регионов Польши зон, «свободных от ЛГБТ». Европейские структуры готовы лишить страну финансирования из-за ущемления прав сексуальных меньшинств.

Венгрия «провинилась» перед Брюсселем в том, что на законодательном уровне запретила пропагандировать среди несовершеннолетних материалы о смене пола и гомосексуальности.