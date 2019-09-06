https://static.news.ru/photo/6a3046a6-d0df-11e9-aab8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

На официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ.

В тексте петиции говорится, что она создана в связи с неоднократным неадекватным поведением Зеленского. Кроме того, его просят пройти проверку в независимой наркологической лаборатории.

Петиция уже набрала более двух тысяч голосов. Зеленский рассмотрит её, если она наберёт 25 тысяч голосов.

Как писал News.ru, тест на коэффициент интеллекта (IQ) должен входить в обязательную диспансеризацию россиян, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев. С таким заявлением он обратился к Минздраву РФ на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+».