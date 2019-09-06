На официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ.
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Петиция уже набрала более двух тысяч голосов. Зеленский рассмотрит её, если она наберёт 25 тысяч голосов.
Как писал News.ru, тест на коэффициент интеллекта (IQ) должен входить в обязательную диспансеризацию россиян, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев. С таким заявлением он обратился к Минздраву РФ на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+».