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Украинцы избили белорусов в Киеве: драка попала на видео

23:07, 07 июля 2021
Фото: АТН: новости Беларуси и мира / youtube
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Радикально настроенные жители Киева напали на белорусов, которые вышли к посольству своей страны на Украине. Активисты хотели записать поздравление ко Дню независимости, но встреча с радикалами закончилась потасовкой, сообщил телеканал АТН.

Как известно, у посольства белорусы собираются довольно часто — 7 числа каждого месяца. Но в этот раз к ним подбежали украинцы с газовыми баллончиками и избили их. Многим оказали помощь на месте прибывшие на вызов медики скорой.

Двоих украинцев задержали полицейские. Пострадали не только граждане Белоруссии, но и нацгвардейцы Украины.

Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту в МИД соседнего государства с требованием тщательного расследования. Минск считает, что нападение было целенаправленным и спланированным.

Ранее известная украинская журналистка Ирма Крат напала на депутата Верховной рады Никиту Потураева, который состоит в партии Зеленского «Слуга народа». Журналистка ударила депутата кулаком в лицо, а затем отходила его сумкой за отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

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