Граждане Украины с 1 марта 2020 года не смогут пересекать границу с Россией на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.
Об этом
МинВОТ также напоминает, что пересечение госграницы через неконтролируемые Киевом пункты пропуска на «временно оккупированной территории» (таковыми украинские власти считают Крым и самопровозглашённые республики Донбасса) является преступлением. Министерство просит граждан Украины, проживающих в ДНР, ЛНР и на Крымском полуострове заблаговременно побеспокоиться об оформлении загранпаспорта для выезда за границу.
Ранее NEWS.ru приводил заявление МВД РФ, согласно которому внутренние паспорта украинцев будут по-прежнему действительны в России после 1 марта. В частности, документ можно будет использовать для получения госуслуг в сфере миграции.
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