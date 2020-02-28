https://static.news.ru/photo/4148e30a-5a51-11ea-88f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Державна прикордонна служба України/facebook.com

Граждане Украины с 1 марта 2020 года не смогут пересекать границу с Россией на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.

Об этом напоминает сообщение Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (МинВОТ) на официальном сайте ведомства. Новые правила въезда были введены постановлением украинского правительства от 18 декабря 2019 года. После 1 марта единственным документом, являющимся основанием для въезда в РФ станет заграничный паспорт.

МинВОТ также напоминает, что пересечение госграницы через неконтролируемые Киевом пункты пропуска на «временно оккупированной территории» (таковыми украинские власти считают Крым и самопровозглашённые республики Донбасса) является преступлением. Министерство просит граждан Украины, проживающих в ДНР, ЛНР и на Крымском полуострове заблаговременно побеспокоиться об оформлении загранпаспорта для выезда за границу.

Ранее NEWS.ru приводил заявление МВД РФ, согласно которому внутренние паспорта украинцев будут по-прежнему действительны в России после 1 марта. В частности, документ можно будет использовать для получения госуслуг в сфере миграции.