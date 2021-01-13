Украина возбудила дело против замкомандующего Черноморским флотом РФ

https://static.news.ru/photo/d504126a-563e-11eb-8120-fa163e074e61_660.jpg Фото: gp.gov.ua/facebook.com

Против одного из заместителей командующего Черноморским флотом РФ возбуждено уголовное дело на Украине. Офис генпрокурора страны обвиняет российского высокопоставленного военнослужащего в подстрекательстве к государственной измене.

Угрожая применением военнослужащими ВС страны-оккупанта физического насилия и оружия, он заставил несколько десятков украинских военных перейти на сторону врага в период вооружённого конфликта, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Речь идёт о событиях в марте 2014 года, происходивших в Крыму и в Севастополе. Украинская сторона заявляет, что заместитель командующего Черноморским флотом, имя которого не называется, намеревался причинить ущерб безопасности и обороноспособности Украины. Уточняется, что указанная статья предусматривает 15 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, директор Института украинской политики Кость Бондаренко заявил, что есть два условия отрешения от должности президента страны Владимира Зеленского. По его словам, хотя для досрочных президентских выборов оснований нет, сместить с поста главу государства возможно.

Первый вариант заключается в соответствующем голосовании Верховной рады. Для отрешения Зеленского требуется три четверти голосов депутатов, на что сейчас рассчитывать невозможно, отметил политолог. Вторым вариантом Бондаренко назвал госпереворот.