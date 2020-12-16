Украина в одностороннем порядке вышла из ряда соглашений с СНГ

https://static.news.ru/photo/170547cc-3fa3-11eb-b656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Ряд соглашений Украины с СНГ расторгается украинской стороной в одностороннем порядке. Соответствующее решение принято правительством страны.

В частности, Киев вышел из соглашения о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях. Помимо этого, Украина больше не собирается выполнять соглашения о координации отношений в сфере электроэнергии — об этом было объявлено в среду, 16 декабря, на заседании, трансляция которого велась на канале кабмина на YouTube.

Правительство постановило выйти из всех международных договоров, заключённых с СНГ, согласно утверждённому списку. В соответствии с этим Украина также в одностороннем порядке прекратила сотрудничество в рамках Горной хартии государств.

Соглашение о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ подразумевает совместные действия, направленные на обеспечение стабильного и надёжного электроснабжения народного хозяйства и населения государств, подписавших договор. Украина и другие страны СНГ подписали это соглашение 14 февраля 1992 года в Минске.

В тот же день был подписан и договор о координации межгосударственных отношений стран СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях. А соглашение об основных принципах сотрудничества в этой сфере было утверждено в июне 1992 года. Что же касается Горной хартии государств — участников СНГ, то она была подписана в марте 1997 года.

Стоит отметить, что Украина не в первый раз в одностороннем порядке выходит из соглашений с Россией и СНГ. Так, в апреле 2019 года был аннулирован Договор о дружбе, сотрудничестве о партнёрстве между РФ и Украиной.

Как ранее писал NEWS.ru, в отношениях Украины и России существует переизбыток эмоций, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В связи с этим, по его словам, обсуждать ситуацию нужно осторожно.