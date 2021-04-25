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Украина собралась «привести к власти» в РФ олигархов, чтобы управлять ими

23:32, 26 апреля 2021
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Верховной раде Украины нашли способ «управлять Россией». Депутат от президентской партии «Слуга народа» Павел Фролов заявил, что Киеву выгодно, чтобы у власти в России были олигархи, тогда западные санкции будут иметь эффект.

Путин никогда не сдаст эти российские геополитические имперские интересы, где в этих интересах нет Украины. Или её вообще нет, или её нет сильной, а она как марионетка... — рассуждает депутат.

Он отметил, что «единственный вариант — расшатать эту власть в России», сообщило РИА Новости. То есть дать возможность олигархической оппозиции захватить власть. Якобы олигархи не захотят терять свои богатства из-за санкций.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным призвал его предпринять действия для снятия напряжённости в отношениях с Украиной. Макрон считает, что Москве необходимо «действовать искренне посредством отвода войск и тяжёлого вооружения на границе, подтверждения режима прекращения огня и возобновления заслуживающего доверия диалога».

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