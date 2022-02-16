В Луганске заявили, что ВСУ развернули пункты наведения авиации в Донбассе

Украинские военные развернули дежурные пункты наведения авиации в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики. По завершении установки и проверки работоспособности технических средств пункты навeдeния должны сохранить режим радиомолчания дo oтдельного рaспоряжения. В свою очередь наступление российских войск 15 и 16 февраля, о котором ранее сообщала западная пресса и президент США Джо Байден, не состоялось.

С 13 февраля текущего года в населённых пунктах Лисичанск и Лиман на базе отдельных радиолокационных рот первой радиотехнической бригады ВСУ развёрнуты дежурные пункты наведения авиации из состава 204-й и 831-й бригад тактической авиации, — сказал офицер пресс-службы ЛНР Антон Микужис.

Накануне стало известно, что Вооружённые силы Украины разместили более 22 танков Т-72 у подконтрольного Киеву посёлка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР. Там отметили, что подобные действия со стороны Киева являются нарушением третьего пункта дополнительных мер (отвод тяжёлого вооружения от линии разграничения).

15 февраля в представительстве ЛНР сообщили, что в результате снайперского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что военные ЛНР открыли ответный огонь.