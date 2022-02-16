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В Луганске заявили, что ВСУ развернули пункты наведения авиации в Донбассе

Нармилиция ЛНР: украинские военные развернули на позициях дежурные пункты наведения авиации
11:30, 16 февраля 2022
В Луганске заявили, что ВСУ развернули пункты наведения авиации в Донбассе Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
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Украинские военные развернули дежурные пункты наведения авиации в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики. По завершении установки и проверки работоспособности технических средств пункты навeдeния должны сохранить режим радиомолчания дo oтдельного рaспоряжения. В свою очередь наступление российских войск 15 и 16 февраля, о котором ранее сообщала западная пресса и президент США Джо Байден, не состоялось.

С 13 февраля текущего года в населённых пунктах Лисичанск и Лиман на базе отдельных радиолокационных рот первой радиотехнической бригады ВСУ развёрнуты дежурные пункты наведения авиации из состава 204-й и 831-й бригад тактической авиации, сказал офицер пресс-службы ЛНР Антон Микужис.

Накануне стало известно, что Вооружённые силы Украины разместили более 22 танков Т-72 у подконтрольного Киеву посёлка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР. Там отметили, что подобные действия со стороны Киева являются нарушением третьего пункта дополнительных мер (отвод тяжёлого вооружения от линии разграничения).

15 февраля в представительстве ЛНР сообщили, что в результате снайперского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что военные ЛНР открыли ответный огонь.

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