Украина разместила более 20 танков у линии соприкосновения в Донбассе

Вооружённые силы Украины разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву посёлка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики. Там отметили, что подобные действия со стороны Киева являются нарушением третьего пункта дополнительных мер.

В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории, — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что украинские военные разместили 22 танка Т-72 рядом с посёлком Подлесное, расположенном рядом с линией соприкосновения в Донбассе.

15 февраля в представительстве ЛНР сообщили, что в результате снайперского обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточнили, что военные ЛНР открыли ответный огонь.

Представители ЛНР ранее заявили, что если Вооружённые силы Украины (ВСУ) решатся на наступление на юго-востоке, основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и Дебальцевское направление. В результате самопровозглашённые Донецкая и Луганская республики будут отрезаны друг от друга.