Украина проведёт манёвры одновременно с учениями России и Белоруссии

Украина проведёт маневры с применением нового зарубежного вооружения одновременно с совместными учениями России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022». Они будут проходить с 10 по 20 февраля на полигонах под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, Николаевом и Херсоном, сообщил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, Украина получает от многих стран оружие, «о котором ранее только мечтала». Так, во время манёвров будут использоваться турецкие разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские противотанковые гранатомёты NLAW.

Я провёл очень хороший, тёплый разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, мы говорили про дальнейшую помощь как оружием, так и определёнными коммуникациями с его стороны. Так что у нас всё под контролем, — отметил Резников.

Ранее сообщалось, что силы реагирования Союзного государства в 2022 году будут проверены в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, в Белоруссии должны быть созданы группировки войск. На следующем этапе, который завершится 20 февраля, военнослужащие двух стран совместно проведут учения «Союзная решимость — 2022».

Российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. Он добавил, что у обострения между Москвой и Киевом нет заинтересантов в регионе.