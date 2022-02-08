Украина проведёт манёвры одновременно с учениями России и Белоруссии

Украина проведёт маневры с применением нового зарубежного вооружения одновременно с совместными учениями России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022». Они будут проходить с 10 по 20 февраля на полигонах под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, Николаевом и Херсоном, сообщил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на украинском телеканале ICTV министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам Резникова, Украина
Я провёл очень хороший, тёплый разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, мы говорили про дальнейшую помощь как оружием, так и определёнными коммуникациями с его стороны. Так что у нас всё под контролем, — отметил Резников.
Ранее сообщалось, что силы реагирования Союзного государства в 2022 году будут проверены в два этапа. На первом, который продлится до 9 февраля, в Белоруссии должны быть созданы группировки войск. На следующем этапе, который завершится 20 февраля, военнослужащие двух стран совместно проведут учения «Союзная решимость — 2022».
Российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. Он добавил, что у обострения между Москвой и Киевом нет заинтересантов в регионе.