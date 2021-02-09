Украина призвала деактивировать Twitter-аккаунт МИД РФ в Крыму

https://static.news.ru/photo/e901b84c-6abd-11eb-8dcf-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украинские власти намерены добиться деактивации аккаунта крымского представительства МИД РФ в Twitter. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook.

Посольство, Министерство иностранных дел Украины и генеральное консульство Украины в Сан-Франциско в команде работают над деактивацией страницы в Twitter так называемого представительства МИД РФ в АР Крым. Посол Украины в США Владимир Ельченко направил соответствующее официальное обращение руководству Twitter. Публичные страницы российской оккупационной власти в Крыму точно нельзя обозначать как официальные и легитимные, — говорится в сообщении.

О верификации аккаунта представительства МИД РФ в Симферополе стало известно в понедельник. Представители украинских властей выразили протест против этого — в частности, раскритиковала руководство соцсети первый замминистра иностранных дел Украины, крымско-татарский политический деятель Эмине Джеппар.

Как писал NEWS.ru, вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает абсурдным обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться с людьми, которые ведут бизнес в Крыму. Ранее Зеленский заявил, что власти Украины будут бороться с теми людьми, кто ведёт бизнес в Донбассе и в Крыму. Политик пообещал использовать любые законные способы, чтобы «нейтрализовать подобные угрозы».