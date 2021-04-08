Украина пожаловалась на Россию в Международный суд из-за Донбасса

https://static.news.ru/photo/64ed6d7a-9868-11eb-824a-96000091f725_660.jpg Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

События 2014–2015 годов в Иловайске и аэропорту Донецка стали предметом обращения Украины в Международный уголовный суд (МУС). Заместитель генерального прокурора страны Гюндуз Мамедов направил в офис прокурора МУС соответствующий документ.

Мамедов уведомил о серьёзных нарушениях международного гуманитарного права со стороны представителей РФ и подконтрольных им «незаконных вооружённых формирований» в Донецкой области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Прокуроры департамента по преступлениям, совершённым в условиях вооружённого конфликта, офиса генерального прокурора собрали факты и доказательства, подтверждающие вероломное убийство и ранение украинских военных во время событий в Иловайске 29 августа 2014 года и при обороне Донецкого аэропорта 19–21 января 2015 года, — говорится в сообщении.

Сообщение сформировано на основе материалов уголовных дел, а также вещественных доказательств, фото- и видеоматериалов из открытых источников. Согласно информации офиса генпрокурора, возле Иловайска погибли 366 военнослужащих Украины, 429 человека получили ранения, 300 попали в плен, ещё 24 пропали без вести.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что ситуация в Донбассе может быть урегулирована в течение года, если Киев будет придерживаться существующих договорённостей. По его мнению, действия Украины — это лишь имитация военной угрозы и на самом деле у Киева нет намерений развязывать полномасштабный конфликт. В то же время Козак сделал оговорку, что «всё может быть».