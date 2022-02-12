Украина не получила от РФ ответа по поводу военного присутствия на границе

Россия не предоставила ответ на запрос Украины от 11 февраля, в котором Киев потребовал объяснить «необычную военную деятельность» на границе, сообщила независимый политический журналист Стефани Лихштайнер в своём Twitter. Киев, в соответствии с Венским документом ОБСЕ, также потребовал от РФ предоставить информацию о точных районах проведения военных манёвров и численности войск. Теперь украинская сторона может запросить проведение специальной встречи ОБСЕ по поводу военной активности России.

Украина попросила Россию разъяснить «необычную военную деятельность». Россия не ответила на вопросы, заданные в соответствии с Венским документом ОБСЕ. Крайний срок для ответа истек 13 февраля в 13:59 по центральноевропейскому времени. Теперь Украина может запросить встречу ОБСЕ «для обсуждения вопроса». Созыв встречи в ближайшие 48 часов зависит от решения польского председателя ОБСЕ, — сообщает журналист.

Ранее стало известно, что сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали выезжать на машинах из Донецка 13 февраля. Иностранцы покидают территорию Украины якобы из-за угрозы «российского вторжения».

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что отзыв зарубежных представителей из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может свидетельствовать о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева. Он подчеркнул, что представители международной организации находились на территории в период жёстких военных действий в 2014–2015 годы, поэтому дело не в военной опасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва озабочена решением некоторых стран передислоцировать сотрудников ОБСЕ на Украине и отметила, что организацию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации.

Позже стало известно, что отъезд специалистов ОБСЕ из ДНР связан с ротацией и не имеет отношения к возможной «российской агрессии».