Украина получит бесплатно 8 млн доз вакцины от COVID-19

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Созданный международными организациями механизм COVAX, который занимается закупкой и распределением по странам вакцин от коронавируса, согласовал передачу Украине 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Украина уже 100% получит более 8 миллионов доз вакцины бесплатно, а также шприцы для инъекций. Продолжаем работать над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки приехало в кратчайшие сроки, — написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов говорил, что власти Украины рассчитывают получить первую партию вакцины от международного механизма в первом полугодии 2021 года.

Согласно последним данным Минздрава Украины, в стране с начала пандемии зарегистрировано 885 039 случаев заражения COVID-19, переболели коронавирусом 494 тысячи украинцев, скончались 15 тысяч человек.

COVAX — международный механизм, созданный совместно Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Его разработали для того, чтобы обеспечить всем странам мира равный доступ к разрабатывающимся в разных частях мира вакцинам от COVID-19. К механизму подключились 184 страны.

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от коронавируса в США в ближайшие 24 часа.