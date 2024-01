Украина почти вымерла: хлопцы гибнут, женщины бегут. Повторится ли это в РФ

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские аналитики бьют тревогу из-за стремительного снижения рождаемости, которая за последние несколько лет упала вдвое. При этом эксперты считают, что дно демографической ямы еще не достигнуто, а страна фактически находится на грани национальной катастрофы. Какие факторы привели к кризису, сможет ли возвращение беженцев исправить ситуацию, идет ли речь о вымирании нации и есть ли у украинских властей возможность это предотвратить — в материале NEWS.ru.

Какая сейчас ситуация с рождаемостью на Украине

Украина приближается к национальной катастрофе из-за падения показателей рождаемости в стране, заявил украинский экономист Александр Кущ. Он привел данные по демографии семилетней давности, озвученные министерством юстиции, и сравнил их с показателями 2023 года. «С 2017 года рождаемость на Украине сократилась с 364 тыс. детей в год до 187 тыс. в 2023 году. То есть, на 177 тыс. или на 48%», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

По словам Куща, после распада СССР на Украине рождалось более 500 тыс. детей ежегодно — получается, что по сравнению с тем периодом «динамика воспроизводства нации» снизилась втрое. Экономист считает, что тенденция к снижению показателей в ближайшие годы сохранится: он не исключил, что она вполне может дойти до отметки в 150 тыс. человек в год.

Кущ рассказал, что при условии, если рождаемость прекратит падение, в стране в ближайшие 30 лет родятся 4,5 млн детей. Однако в реальности, полагает экономист, этот показатель не превысит 2-3 млн человек. «Это и есть бездна национальной катастрофы», — заявляет он.

Депутат Госдумы, бывший завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Владимир Бурматов в беседе с NEWS.ru напомнил, что в ситуации с украинской демографией речь идет не только о рождаемости, но и других проблемах, с которыми страна столкнулась за время конфликта. «Украинцы потеряли 20% территорий, жители которых предпочли уйти. Кроме того, посмотрите, какое у них количество сбежавших за рубеж граждан — и эти люди не собираются обратно, потому что в такую страну они возвращаться не будут и рожать там детей не будут. Поэтому сокращение рождаемости — это меньшее, что там происходит», — высказал мнение парламентарий.

Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Почему на Украине проблемы с демографией

С начала российской спецоперации свои дома покинули около 10 млн жителей Украины, сообщил 26 января верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По его словам, около 6,3 млн украинцев уехали за границу, еще 3,7 млн переселились в другие регионы страны. При этом массовой тенденции к возвращению на прежнее место жительства не наблюдается, добавил чиновник. «Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — сказал Гранди. На сегодняшний день, согласно статистике ООН, 47% беженцев составляют женщины, еще 33% — дети.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев прогнозирует, что в 2024 году количество просителей убежища и беженцев из Украины по всему миру останется практически на таком же уровне и составит 5,9 млн человек. Ведомство также провело опрос, который показал, что почти 80% беженцев хотели бы однажды вернуться на Украину, но лишь 14% планируют это сделать в ближайшем будущем.

Тенденция к отъезду за рубеж у украинского населения наметилась задолго до СВО, отмечает политолог Дмитрий Солонников.

«Желание уехать фиксировалось еще даже до присоединения Крыма. На Украине изначально был очень большой тренд у населения, желающего любыми средствами уехать. И идея о том, что Украина должна войти в ЕС, открыть границы, воспринималась людьми как возможность легально покинуть территорию страны. Сейчас такая возможность для украинцев открылась, и большая их часть страну покинула — сбылась мечта поколений. С чего вдруг они это свое счастье променяют на что-то другое, совершенно непонятно», — пояснил он.

Владимир Бурматов придерживается иного мнения. Депутат считает, что за рубежом совершенно точно останутся представители украинских элит — как те, что уже бежали за границу, так и те, кому предстоит это сделать. Однако простые граждане, скорее всего, будут вынуждены возвращаться обратно.

«Простым людям там [за рубежом] делать нечего, они там чужие. У них там нет ни недвижимости, ни работы. О них вытирают ноги, периодически предлагают их депортировать, всячески унижают. Они, конечно, хотят домой, но желают, чтобы Россия сначала в этом доме навела порядок», — полагает Бурматов.

Сегодня нет однозначных данных о текущей численности населения Украины. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в январе 2024 года заявлял, что, по разным оценкам, этот показатель сократился с 46 млн до 25 млн человек.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие потери у ВСУ за время СВО

Убыль населения связана не только с массовым отъездом за рубеж, но и с потерями Вооруженных сил Украины в ходе боевых действий. Украинские официальные лица не приводят точных данных о количестве погибших военнослужащих ВСУ. В ноябре 2023 года издание The Economist, приводя оценки чиновников из США, писало о 79 тыс. убитых. В августе газета The New York Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков оценила потери украинской армии в 150 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Эти сведения расходятся с цифрами, которые приводит российская сторона. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу в начале января сообщил, что только за 2023 год ВСУ потеряли более 215 тысяч военнослужащих убитыми. А в конце декабря он оценивал потери украинской армии за все время конфликта в 383 тыс. убитыми и ранеными.

При этом бывший прокурор Украины Юрий Луценко в начале января 2024-го называл еще большие цифры. По его информации, в ходе текущего конфликта ВСУ ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего за время проведения СВО потери с украинской стороны составили не менее 500 тыс. военнослужащих.

Ситуация на фронте, отмечает Владимир Бурматов, привела к тому, что Украина потеряла огромную часть работоспособного населения. «Это все здоровые молодые ребята, которых они сунули в мясорубку и в результате своего контрнаступа и всего остального фактически уничтожили их. Это то, что восполнению не подлежит. Это фактически самоуничтожение государства как такового», — считает он.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удастся ли восстановить рождаемость на Украине

О том, что Украину ждет депопуляция, предупреждала директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова. По ее прогнозам, страна уже не сумеет вернуться к прежнему показателю численности населения в 40 млн человек, а тем более — к 52 млн, которые проживали в республике в 1991 году.

Либанова полагает, что, если Украина не вернет домой всех уехавших женщин, общий коэффициент рождаемости в стране в 2023-2024 годах снизится до 0,71 — этот показатель будет самым низким из когда-либо зарегистрированных в мире. По сути, считает социолог, это будет значить, что рождаемость в стране «уже не восстановится».

Перспективы улучшения демографической ситуации на Украине в нынешних условиях нет, рассказал NEWS.ru политолог Андрей Суздальцев. Он напомнил, что население страны оказалось в очень непростом положении, которое не изменится до завершения боевых действий.

«Пенсионеры и бюджетники выживают за счет финансовой поддержки Международного валютного фонда и США. В условиях такой нестабильности люди детей заводить, конечно, не будут. Единственная возможность стабилизировать ситуацию и нарастить численность населения — это установление стабильного мира. Второе условие — это, конечно, повышение уровня жизни населения и восстановление экономики в новых условиях, обеспечение различного рода пособий, субсидий со стороны государства. Всего этого пока нет», — заметил эксперт.

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что будет дальше на Украине с демографией

Ситуация с украинской демографией может развиваться по двум сценариям, заявил Суздальцев. Первый — тот, который рассматривают в Киеве: местные власти считают, что одержат победу в конфликте и сумеют добиться от России выплаты репараций в размере триллионов долларов, поставок российских энергоресурсов за бесценок, фактически восстановления экономики на средства РФ.

«Когда в 1991 году Украина получила свой кусок союзного пирога, местные политики ночами не спали — разорили, разгромили и растащили страну. То, что они рассчитывают на создание государства и новой экономики за счет России — это, конечно, глупо. Потому что если бы они даже вдруг победили, то все полученное из России, до Украины бы не дошло — растащили бы еще по дороге», — считает политолог.

Эксперт не сомневается в реализации второго сценария — когда российская СВО будет доведена до конца. В этом случае, допускает политолог, Украина будет маленькой страной, которая вряд ли сможет привлечь инвестиции. «Основная масса населения будет работать за рубежом. А Украина останется страной пенсионеров, бабушек, брошенных матерей-одиночек с детьми», — посетовал он.

Какова ситуация с демографией в России

С начала СВО значительное число граждан покинуло и Россию. Официальной статистики о том, сколько именно человек переехало за рубеж, нет. В сентябре 2023-го в беседе с NEWS.ru независимый демограф, бывший эксперт Росстата Алексей Ракша оценивал их количество в 700 тыс. человек. Он отмечал, что большинство из уехавших — мужчины.

При этом, по данным специалиста, более половины покинувших страну после начала конфликта хотя бы раз возвращались в РФ. Он связывал мотивы их возвращения с личными обстоятельствами, невозможностью организовать свою жизнь и работу на новом месте, а также проблемами с документами.

Согласно данным Росстата, население России за прошлый год сократилось на 244 тыс. человек — до 146,2 млн. При этом за 2022 год этот показатель составил 532,6 тыс. человек, что свидетельствует о замедлении отрицательной динамики. В то же время данные не учитывают статистическую информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно прогнозам Росстата, к 2046 году общая ежегодная убыль населения сократится более чем в два раза — с 367,7 тыс. человек (в 2023 г.) до 180,6 тыс. человек. Одним из ключевых шагов на этом направлении считается проект «Демография», который инициировал президент РФ Владимир Путин и о старте реализации которого было объявлено в 2019 году. Программа включает в себя выплату маткапитала, ежемесячных пособий, оформление семейной ипотеки и прочие меры господдержки.

На этом фоне в России уже звучат предложения о продлении льгот, объявленных Путиным в рамках «Демографии». Об этом, в частности, заявлял в беседе с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Средства, которые планировалось направить, были выделены фактически в полном объеме. И ключевые показатели, которые были определены, достигались. Официальная продолжительность жизни у нас положительная. Да, есть проблема с рождаемостью — для этого существуют объективные и субъективные причины. Но в то же время у нас сегодня рекордно низкий уровень безработицы. Я считаю, что программа должна быть продолжена», — подчеркнул парламентарий.

23 января 2024 года Владимир Путин в рамках Всероссийского форума «Родные-любимые» дал старт Году семьи в РФ. Он отметил, что главное предназначение семьи состоит в рождении и продолжении рода, а значит, в продолжении народа России и его многовековой истории. По словам Путина, в семье укоренены российская культура, идентичность и национальный характер. Президент также добавил, что посредством семьи передаются традиции, знания и профессиональный опыт.

Также Путин в начале января подписал указ, закрепляющий единый статус многодетной семьи. Согласно документу, многодетной считается семья, где воспитывается трое и более детей. Этот статус устанавливается бессрочно. Такие семьи смогут получать удостоверения единого образца, а информация о них будет храниться в специальной базе данных. Этим семьям гарантируются различные меры поддержки от государства и льготы.

Читайте также:

Назван регион, который станет лидером по естественной убыли населения

Когда закончится СВО, итоги выборов в РФ и США: прогнозы на 2024 год

«Готовы даже выйти из НАТО»: как Венгрия и Румыния делят украинские земли

Закончится ли СВО в 2024 году: мнения Коца, Кадырова, Баранца, Коротченко