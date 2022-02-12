Украина объявила потенциально опасной для полётов зону над Чёрным морем

Украина объявила потенциально опасной зоной для полётов пространство над Чёрным морем с 14 по 19 февраля, сообщил в Facebook и. о. директора госпредприятия «Украэрорух» Андрей Ярмак. Он отметил, что данная рекомендация не запрещает в целом перемещения над морем, и добавил, что авиапространство Украины остаётся открытым для полётов.

С завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полёты в течение определённого промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учётом текущей ситуации, — объяснил Ярмак.

13 февраля в Министерстве инфраструктуры Украины опровергли сообщения о закрытии воздушного пространства страны для авиасообщения. По словам главы ведомства Александра Кубракова, сейчас власти работают над тем, чтобы не допустить рисков для перевозчиков.

Накануне стало известно, что воздушное пространство Украины фактически может быть закрыто для авиасообщения с понедельника, 14 февраля. К этому Киев могут подтолкнуть страховые компании Запада, которые заявили, что не будут покрывать страховые случаи авиакомпаний при полётах над Украиной.

Рейс украинской авиакомпании SkyUp, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден приземлиться в Кишинёве из-за запрета входить в воздушное пространство Украины. Отмечается, что лизингодатель самолёта, который является гражданином Ирландии, запретил воздушному судну пересекать границу Украины.