Киев выиграл от нового контракта на транзит российского газа намного больше Москвы, уверен председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Газпром» подписал пятилетнее соглашение на транзит, пойдя на значительные уступки: Украине разрешили выкачивать топливо прямо из газопровода и платить не России, а Европе, для которой газ предназначен.
Если сравните баланс платежей, который имела Украина в 2013 году, и баланс, который сейчас существует, он кардинально изменился, — цитирует Коболева «Укринформ».
В «Нафтогазе» соглашение 2020-го считают лучшим в истории.
Как писал NEWS.ru, в 2020 году «Нафтогаз» пообещал снизить на 15% цены на газ для населения.