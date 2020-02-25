Андрей Коболев Андрей Коболев Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Киев выиграл от нового контракта на транзит российского газа намного больше Москвы, уверен председатель правления украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Газпром» подписал пятилетнее соглашение на транзит, пойдя на значительные уступки: Украине разрешили выкачивать топливо прямо из газопровода и платить не России, а Европе, для которой газ предназначен.

Если сравните баланс платежей, который имела Украина в 2013 году, и баланс, который сейчас существует, он кардинально изменился, — цитирует Коболева «Укринформ».

В «Нафтогазе» соглашение 2020-го считают лучшим в истории.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году «Нафтогаз» пообещал снизить на 15% цены на газ для населения.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях