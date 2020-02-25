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Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Киеву пора признать, что в отношениях с Москвой наступила «другая эра», и определить свою позицию в новых условиях.

Сотрудница украинского МИДа в интервью «Европейской правде» отметила, что Украина должна твёрдо установить «красные линии» в отношении с РФ. К таковым, в частности, Зеркаль отнесла вопрос «российской агрессии». Считаю, что...