Украина начнёт получать электроэнергию из Белоруссии

Украина продолжит получать электроэнергию из соседней Белоруссии. Коммерческие поставки снова начнутся с 6 ноября, их мощность составит 5 МВт в течение дня. Информация об этом появилась на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) в пятницу.

Поставки будут происходить по стабильному графику, в нём не предусмотрены перерывы, увеличения или уменьшения мощности — с 00:00 6 ноября до 23:00 субботы.

При этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сегодня сообщил, что в этом сезоне в страну не поступал ни один киловатт импорта электроэнергии из сопредельных государств — России и Белоруссии.

Ранее было сообщено, что более половины из 88 энергоблоков на тепловых электростанциях Украины к 4 ноября не работало. Причиной этой сложной ситуации стало отсутствие топлива в стране. При этом Киев ввёл ранее запрет на аукционы на импорт электроэнергии. После 31 октября срок действия запрета на них завершился.