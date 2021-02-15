Главный жилищник страны: Украина деградирует до пастушества

https://static.news.ru/photo/312a3240-b307-11e9-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина попалась на удочку Запада, в частности МВФ. Главная цель Европы — раскупить природные богатства страны, её сырьё, а потом перепродать самим же украинцам в виде товаров с добавленной стоимостью.

Такое мнение выразил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко в своей статье для издания «Главред».

Опыт Монголии очень похож на наш. В 1991 году Монголия, которая до этого успешно отстраивала и диверсифицировала свой промышленный сектор, развивая свою экономику, впустила МВФ и открыла свои рынки, — написал Скубченко.

Теперь Украина идёт по тому же пути — минимизирует роль государства, появляется так называемая «невидимая рука рынка», распродаются активы и выполняются все прочие требования МВФ.

В итоге Монголия за несколько десятков лет превратилась в пастушескую страну. Такая же участь, впрочем, ждёт все государства, которые впустили к себе Международный валютный фонд.

По мнению Скубченко, чтобы разбогатеть, Украина должна копировать действия богатых стран периода, когда они развивались, а не выполнять их требования.

Ранее украинцам пообещали африканские зарплаты и безработицу, писал NEWS.ru. Единственный двигатель украинской экономики — агросектор, который может обеспечить работой не более семи миллионов граждан страны. Поэтому обещания премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что до 2030 года зарплаты украинцев вырастут до европейского уровня, — это фантастика.