Украина дала Москве 48 часов на ответ о «военной деятельности» у границ
Ксения Голуб
Ксения Голуб
19:06, 11 февраля 2022
Фото: vk.com/mil
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился к России с запросом предоставить ему в течение 48 часов подробные разъяснения «военной деятельности», проводимой в районах, которые прилегают к территории Украины, в том числе в Крыму. По его словам, Украина таким образом применила механизм уменьшения опасности, в соответствии с Венским документом.
Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму (Украина считает Крым оккупированным Россией — NEWS.ru), — написал Кулеба в Twitter.
Украинский министр добавил также, что предоставил России 48 часов на ответ.
В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение, — сообщил Кулеба.
Чиновник также добавил, что Киев продолжит «использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины».
Ранее в пятницу глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес во время встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу призвал решить дипломатическим путём актуальные вопросы международной безопасности ради снижения общей напряжённости.