Украина дала Москве 48 часов на ответ о «военной деятельности» у границ

Фото: vk.com/mil

Депутат парламента Киргизии Надира Нарматова предложила ограничить деятельность финансируемых из-за границы организаций и признать их иностранными агентами, сообщает EADaily. Депутат считает, что спокойствие в стране невозможно, пока неправительственные организации (НПО) не получат статус иноагентов и не начнут полностью отчитываться перед государством.

Такая инициатива предлагалась в 2014, 2016 и 2020 годах, но парламент отклонял законопроекты. По мнению экс-депутата парламента КР Евгении Строковой, в его составе были те, кто поддерживает иностранные организации. Они,...