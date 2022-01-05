Украина, Белоруссия, Казахстан — «петля анаконды» вдоль российских границ

Дестабилизация восточного соседа ставит под вопрос судьбы миллионов русских, статус самой длинной и необустроенной границы, а также миллиардные инвестиции.

Любая «цветная революция» совершается не на окраинах, а в столице. Вот почему протестные акции, перекинувшиеся на историческую столицу суверенного Казахстана, выглядят куда серьёзнее простого недовольства ростом цен на газовое топливо. Тем более что первоначальные экономические требования стали растворяться в чисто политических.

А ведь столичные элиты ещё толком не отошли от празднования 35-летия «первого выступления за обретение национальной независимости». Это когда в декабре 1986 года в Алма-Ате после назначения первым секретарём ЦК Компартии Казахстана Геннадия Колбина местные партийные кланы, испугавшиеся за своё положение, спровоцировали националистические акции студентов под лозунгом возвращения на первую позицию казаха. Те события давно уже обросли заботливо культивировавшимися мифами.

Нет сомнений в том, что и новая протестная волна, удивительным образом совпавшая с недавней встречей Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевыми и действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым, получит не только направленность против «стариков во власти», но и чисто антироссийский, антирусский оттенок. И в проявлении такой тенденции немалая доля ответственности ляжет не только на активизировавшиеся соцсети, включая даже хорошо известную связями с польскими спецлужбами NEXТA, но и на власти страны, в последние годы активно заигрывавшие с местными радикальными националистами с их лингвистическими патрулями, стенаниями по поводу казахского «голодомора» и рассуждениями о пагубности русского колониализма.

Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин kremlin.ru

Да что далеко ходить за примерами. О колониальном прошлом публично рассуждал даже Назарбаев, оставляя как бы за скобками вопрос о том, кто приобщил кочевой народ к благам цивилизации и создал основу современной казахстанской экономики.

И опасность нынешней раскачки стабильности в Казахстане в том, что власти после наведения порядка и подавления бессмысленного и беспощадного бунта могут и дальше пойти по пути розыгрыша националистической карты. В том числе и для демонстрации соседям собственной значимости и безальтернативности. Нечто подобное было и на Украине при Викторе Януковиче, который старательно выращивал, как ему казалось, контролируемого монстра национализма, дабы на его фоне выглядеть белым и пушистым. Чем такая игра закончилась, думаю, напоминать не надо.

Сегодня в Казахстане активно занимаются вытеснением из всеобщего обихода русского языка, демографической ассимиляцией русских областей Южной Сибири, по воле всё тех же большевиков ставших регионом Северного Казахстана. А завтра найдутся силы, которые предъявят территориальные претензии уже к самой России. Недаром в своих мемуарах Михаил Полторанин вспоминал, как в его присутствии первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев (сейчас ему ставят памятники) говорил о чисто казахских землях до Оренбурга. А ведь времена были брежневские, всеобщей демонстрации нерушимой дружбы народов.

Динмухамед Кунаев (справа) Зинин Владимир,Попов Геннадий,Чумин Михаил/ТАСС

Ясно, что и российское руководство не могут не волновать казахстанские события. А главное — показательная системность нагнетания напряжённости вдоль российских границ. Ещё украинский кризис далёк от своей кульминации, найдено вроде как равновесие в Белоруссии, и тут рвануло в Казахстане. Понятно, что Москве сейчас целесообразно занять самую нейтральную позицию, чтобы её не дай бог вновь не обвинили бы во вмешательстве в казахские разборки. Вести активные консультации с тем же Китаем, явно не меньше России обеспокоенным ходом событий у соседей. И не ждать у моря погоды, форсируя любые программы возвращения соотечественников на историческую родину. А за развёртыванием протестов в Казахстане будем внимательно наблюдать.