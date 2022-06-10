Угрозы депутатов Госдумы Литве чреваты пантюркизмом в Центральной Азии В постсоветских странах внимательно следят за высказываниями российских парламентариев, называя иной раз их разрушительными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Депутат-единоросс Евгений Фёдоров внёс в Госдуму РФ законопроект об отзыве признания независимости Литвы. В пояснительной записке говорится, что суверенитет Литвы базируется на решении «неконституционного» Госсовета СССР, при этом были нарушены требования об обязательном референдуме о выходе из состава Союза ССР и не установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Фёдоров напомнил, что соблюдения всех этих процедур требовал действовавший тогда закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В Литве на инициативу депутата отреагировали вяло. В некоторых других постсоветских республиках законодательная идея депутата Госдумы вызвала недоумение, тем более в Казахстане, например, хорошо помнят его прежние заявления о спорных территориях. О том, чем могут обернуться подобные инициативы, — в материале NEWS.ru.

Литве пригрозили «спорным статусом»

Евгений Фёдоров — один из старожилов Госдумы, несмотря на свой относительно молодой возраст, ему 59 лет. В нижней палате Федерального Собрания он работает с 1993 года, с пятилетним перерывом на госслужбу. С 2012 года Фёдоров возглавляет Национально-освободительное движение (НОД), периодически шокирующего общественность заявлениями «о конституционной оккупации России со стороны США» и о внедрении «на всех уровнях госвласти в РФ агентов Вашингтона», саботирующих решения президента Путина и пропихивающих в Госдуме «вредные законы».

Новое эпатажное заявление «об отзыве признания независимости» Литвы депутат-единоросс сопроводил своими комментариями в Telegram-канале и в российских СМИ, из которых следует, что на эту балтийскую республику он обратил внимание неспроста. Например, есть опасность, что Калининградская область окажется отрезанной натовскими военными от основной территории РФ. Литву следует признать «спорной территорией», чтобы НАТО на основе своего устава исключила её из своих членов. Более того, «спорную Литву» будет вынуждена исключить и ООН, полагает депутат Фёдоров.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Евгений Федоров

В Вильнюсе отнеслись к рассуждениям депутата в целом спокойно. Руководители республики их проигнорировали, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал традиционную фразу, что «реагировать мы должны соответственно — быть готовыми к защите». Главным образом депутатскую инициативу комментировали неофициальные лица.

Экс-председатель Конституционного суда балтийской республики Дайнюс Жалимас заявил в эфире национального радио LRT, что законопроект в случае принятия реальных последствий иметь не будет, поскольку литовская независимость базируется не на решениях советского Госсовета, а на межгосударственном договоре, подписанном в Москве 29 июля 1991 года президентом РФ Борисом Ельциным и председателем парламента ЛР Витаутасом Ландсбергисом. В первой статье договора говорится:

Каждая Высокая Договаривающаяся Сторона признает неотъемлемое право на государственную независимость другой Высокой Договаривающейся Стороны, всю полноту законодательной, исполнительной и судебной власти другой Высокой Договаривающейся Стороны на ее территории. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются в отношениях между собой не применять силу или угрозу силой, не вмешиваться во внутренние дела друг друга, уважать суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ.

Вторая статья договора объясняет нынешнее членство Литвы в НАТО: «Стороны признают право друг друга самостоятельно реализовать свой суверенитет в области обороны и безопасности в приемлемых для них формах».

Кремль заявил, что ничего не знает об идее депутата Фёдорова. Российский политолог Аббас Галлямов не исключает, что депутат самостоятельно проявил инициативу, решив подыграть «своим начальникам».

Возможно, это частная инициатива Фёдорова, но нельзя исключать и того, что он согласовал ее с теми, кто боится, что президент РФ пойдет на уступки Западу. Вот они и хотят максимально осложнить этот диалог. Депутат ориентируется в своей игре прежде всего на руководство Совбеза и «Единой России», — предположил политолог в беседе с NEWS.ru.

Депутату Фёдорову уже доводилось будоражить Казахстан

Законопроект Фёдорова обратил на себя внимание и в других постсоветских республиках. Например, неоднозначно к нему отнеслись в Казахстане, помня слова депутата о том, что эта страна «получила свои территории в подарок или в аренду от Российской Федерации».

Фото: Shutterstock Флаг Казахстана

Внутриполитические игры некоторых российских политиков, эксплуатирующих темы суверенитета и территориальной целостности соседних стран, негативно сказываются на наших межгосударственных отношениях, отметил в беседе с NEWS.ru алма-атинский политолог Галым Агелеуов.

Казахское общество постоянно будоражится от заявлений таких деятелей в России. Если обострять подобные темы, то недовольство людей постепенно перейдёт к политикам и выльется на межгосударственный уровень. В ответ зазвучат такие же резкие заявления казахстанских политиков. И русскоязычному населению Казахстана всё это создаст проблемы. Галым Агелеуов казахскийполитолог

По словам политолога Агелеуова, и без того «украинские события» подогревают интерес казахского общества к укреплению сотрудничества с Турцией в ущерб отношениям с Россией. «Идёт поиск политической и другой консолидации с Анкарой, другими тюркоязычными странами, о чём говорит в целом одобрительное отношение наших людей к недавнему визиту президента Токаева в Турцию для заключения ряда договоров, в том числе и военного», — уточил собеседник интернет-издания, добавив, что заявления таких депутатов, как Фёдоров, только усиливают подобные настроения.

Ещё одну причину постепенного разворота стран Центральной Азии к тюрскому миру в беседе с NEWS.ru назвал главный редактор ташкентского веб-сайта Asia Terra Алексей Волосевич.

Москва традиционно, ещё начиная с Ельцина ведёт себя по отношению к нашему региону пассивно. Приезжают сюда российские официальные лица решать какие-то вопросы, не связанные с продвижением русской культуры, языка. К этому мы здесь привыкли за 30 лет, — отметил собеседник.

Пантюркизм позиции не сдаёт

В то же время в странах Центральной Азии активизируются организации, продвигающие культуру тюрского, а не русского мира. 8 и 9 июня в Кокандском университете состоялась международная конференция о роли Кокандского ханства в развитии государственности и культурного наследия тюрских народов. В одном из престижных вузов региона собрались представители научных и общественных кругов Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Азербайджана, Турции и Венгрии. Выступили более 50 представителей международных организаций и экспертов.

Конференция о наследии тюркского мира в Коканде далеко не первая, их за 30 лет в нашем регионе было очень много. Пантюркистские настроения бродят по Центральной Азии с начала 1990-х годов. Правда, во второй половине 2000-х годов прошлый президент Узбекистана Ислам Каримов рассорился с Турцией из-за того, что она давала прибежище многим узбекским оппозиционерам, имея на них свои виды. Заигрывание с пантюркизмом здесь закончилось до прихода к власти нынешнего президента Шавката Мирзиёева. Он ищет в пантюркизме не идеологическое измерение, а зарабатывает политические очки в глазах тех людей, которым это единение нравится. Для простых людей пантюркистский миф привлекателен, хотя практически пока ничего не даёт, — сказал Алексей Волосевич.

Ташкентский журналист уточнил, что национальные интересы ещё превалируют во взаимоотношениях стран региона над пантюркистскими. Доказательством тому служат конфликтные отношения Узбекистана и Киргизии, да и с Казахстаном у Ташкента не всё гладко. Хотя умалять идею пантюркизма тоже не следует, заключил Волосевич.

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Эта идея для региона актуальна, но не главная в повестке, уточнил политолог из Киргизии Азамат Осмонов.

Место Турции в жизни региона важное. Есть сторонники идеи пантюркизма, но видят они её в качестве альтернативы, не считают основным путём развития. И нельзя сказать, что она уже приобрела всеохватный характер. Любопытно посмотреть на вопрос несколько с другой стороны. Например, для нашей страны Турция стала окном в мир. В Стамбул у нас четыре авиарейса в день, которыми пользуются бизнесмены или транзитные пассажиры — через Москву уже в западные страны не полетишь, хотя из Бишкека остаются семь ежедневных рейсов в российскую столицу, но летают, как правило, трудовые мигранты. Казахстану и Узбекистану проще — у них вообще прямые рейсы в США и Европу, но и бюджеты в их странах другие, авиалайнеры более мощные. Казахстан и Узбекистан не согласятся с лидерством в регионе Турции, поскольку сами претендуют на эту роль, — убеждён политолог.

Анкара не считает пантюркизм в нынешних условиях первостепенной для себя идеей, но турецкие политики не разрушают её даже на уровне устных заявлений. Сближение стран предполагает кропотливую созидательность, а не метание «депутатских инициатив» в соседей. Укоры из Москвы могут сильно диссонировать со знаками внимания других стран, проявляющих интерес к постсоветскому пространству.