https://static.news.ru/photo/f4b0dd84-dae6-11e9-91a4-fa163e074e61_660.jpg Алексей Белько на допросе Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Угрожавшему взорвать метромост в Киеве Алексею Белько не будут предъявлять обвинения в подготовке теракта. Украинская прокуратура собирается инкриминировать ему хулиганство и неправдивое сообщение о минировании. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, его слова приводит «Интерфакс» .

Отказ обвинять задержанного в теракте уже согласован полицией и прокуратурой, отметил Крищенко.

У него не было фактически взрывоопасных предметов, он не пытался мост подорвать, именно поэтому и такая квалификация действий, — уточнил начальник киевской полиции.

Участник боевых действий в Донбассе старший сержант Алексей Белько 18 сентбря около 16 часов по местному времени остановил свой автомобиль на киевском метромосту и начал угрожать взорвать объект. Мужчина не выдвигал чётких требований. Позже стало известно, что он недавно расстался со своей девушкой, а в момент преступления мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Белько удалось задержать без применения оружия.

Как писал News.ru, ещё до задержания злоумышленника, к мосту на велосипеде приехал мэр Киева Виталий Кличко.